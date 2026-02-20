В Омской области две женщины пострадали в ДТП с автобусом

ОМСК, 20 фев — РИА Новости. Две женщины пострадали в ДТП между автобусом с 17-ю пассажирами и легковой машиной в Омской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Авария произошла вечером в четверг. 32-летняя женщина за рулем «Мазды» на седьмом километре дороги «Калачинск-Ивановка-Кабанье» в Омской области выезжала на трассу. Она не пропустила рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Калачинск-Ивановка» с 17-ю пассажирами.
«После столкновения автобус съехал в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля “Мазда” и ее 59-летняя мама, сидевшая на пассажирском сидении, с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение. Виновница аварии в реанимации. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали», — сообщили в пресс-службе.
Причины ДТП устанавливаются. Ход проверки случившегося находится на контроле прокуратуры.