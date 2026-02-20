В Омской области две женщины пострадали в ДТП с автобусом

«После столкновения автобус съехал в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля “Мазда” и ее 59-летняя мама, сидевшая на пассажирском сидении, с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение. Виновница аварии в реанимации. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали», — сообщили в пресс-службе.