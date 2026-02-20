Ричмонд
Агент Эпштейна предлагал ему несколько сотен девушек с Украины

В обнародованных материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружены письма, в которых его собеседник предлагал организовать встречи с девушками из Киева.

В обнародованных материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружены письма, в которых его собеседник предлагал организовать встречи с девушками из Киева. Об этом сообщает РИА Новости, изучившее опубликованные файлы.

В письме от 10 октября 2012 года с темой «Киев» отправитель, имя которого скрыто, упоминает женщину, связанную с модельными агентствами на Украине. В сообщении говорится, что она располагает базой примерно из 400 девушек и готова представить их для просмотра.

Автор письма сообщил, что уже связался с ней, и предложил обсудить возможное сотрудничество. В переписке также упоминаются два модельных агентства в Киеве, одно из которых названо L-Models. Название второго в опубликованных документах скрыто. При этом отправитель отмечал, что большинство предложений относится к «дешевому эскорту».

В тех же материалах есть письмо от 29 сентября 2011 года на русском языке с темой «Юля». В нем содержались 34 фотографии, часть из которых была скрыта. В тексте письма присутствовала автоматическая реклама украинской интернет-площадки.

Получатель переслал это сообщение Эпштейну с коротким комментарием. Имя отправителя в документах не раскрывается.

Читайте также: Эпштейн добивался переговоров с Путиным по финансам.

