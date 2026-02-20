Агент Эпштейна предлагал ему несколько сотен девушек с Украины

Автор письма сообщил, что уже связался с ней, и предложил обсудить возможное сотрудничество. В переписке также упоминаются два модельных агентства в Киеве, одно из которых названо L-Models. Название второго в опубликованных документах скрыто. При этом отправитель отмечал, что большинство предложений относится к «дешевому эскорту».