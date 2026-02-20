Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль загорелся на улице Маршала Шестопалова в Москве

На месте работают оперативные службы города.

Источник: РИА "Новости"

Возгорание автомобиля произошло на улице Маршала Шестопалова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ЧП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В настоящее время в связи с возгоранием движение по улице перекрыто. Водителей призывают выбирать пути объезда.

Ранее автомобиль загорелся на внутренней стороне 47-го километра МКАД. Движение в районе ДТП также было затруднено.

До этого огонь охватил грузовой автомобиль МАЗ на автозаправке в поселке Солнечном Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате пострадали два человека.