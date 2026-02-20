Автомобиль загорелся на улице Маршала Шестопалова, движение перекрыто

На улице Маршала Шестопалова временно перекрыто движение из-за возгорания автомобиля. На месте работают городские оперативные службы. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.
В данный момент уточняются обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших, передает Telegram-канал дептранса.
Ранее, 18 февраля, автомобильное движение было временно перекрыто на Новом Арбате и Волхонке.
12 февраля на Варшавском шоссе около деревни Бунчиха столкнулись бензовоз и две легковых машины. В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. На место прибыли спасатели и освободили людей, которые оказались заблокированы в салоне одной из машин.
Легковушка столкнулась с грузовиком в подмосковном Солнечногорске. ДТП произошло на 38-м километре Ленинградского шоссе в сторону Москвы. В аварии погиб двухлетний мальчик. Также пострадала его мать, ее госпитализировали.