Автомобиль загорелся на улице Маршала Шестопалова, движение перекрыто

12 февраля на Варшавском шоссе около деревни Бунчиха столкнулись бензовоз и две легковых машины. В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. На место прибыли спасатели и освободили людей, которые оказались заблокированы в салоне одной из машин.