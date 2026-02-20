В Брянской области повреждены дома после массированной атаки 57 беспилотников

Всего же дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России. 57 сбито над Брянской областью, 28 — над акваторией Чёрного моря, 24 — над Азовским морем, 20 — над территорией Крыма, 17 — над Кубанью, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.