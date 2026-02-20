Ричмонд
В Брянской области повреждены дома после массированной атаки 57 беспилотников

Губернатор Александр Богомаз сообщил о последствиях массированной атаки беспилотников на Брянская область. По его словам, ночью силы ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы и подразделения Росгвардии уничтожили 57 беспилотников самолётного типа.

«Пострадавших нет. В результате атаки в селе Лопушь Выгоничского района осколками повреждены три частных дома», — уточнил глава региона.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, продолжается оценка последствий атаки.

Всего же дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России. 57 сбито над Брянской областью, 28 — над акваторией Чёрного моря, 24 — над Азовским морем, 20 — над территорией Крыма, 17 — над Кубанью, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.

