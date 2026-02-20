В Якутске ребенок выпал из окна в детском саду

Согласно предварительным сведениям, воспитанник без присмотра взобрался на подоконник в спальной комнате, открыл окно и упал на снежный сугроб. Заметив это, сотрудница детсада предприняла попытку удержать его, ухватив за одежду, но предотвратить инцидент не смогла. Медики оперативно осмотрели пострадавшего, оказали требуемую помощь и разрешили отправить его домой.