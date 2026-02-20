В Якутске ребенок выпал из окна в детском саду

В Якутске из окна детского сада № 52 «Белочка» выпал ребенок, после чего он был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе минобразования Республики Саха (Якутия).
Согласно предварительным сведениям, воспитанник без присмотра взобрался на подоконник в спальной комнате, открыл окно и упал на снежный сугроб. Заметив это, сотрудница детсада предприняла попытку удержать его, ухватив за одежду, но предотвратить инцидент не смогла. Медики оперативно осмотрели пострадавшего, оказали требуемую помощь и разрешили отправить его домой.
В пресс-службе ведомства добавили, что происшествие взято на контроль, а также запущена проверка для установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что шестеро детей госпитализировали с отравлением из детсада в Перми.