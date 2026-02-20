Ричмонд
Раскрыто, сколько людей было на борту пропавшего в Приамурье вертолета

В Приамурье уточнили число людей, находившихся на борту вертолета, пропавшего в Ромненском округе.

В Приамурье уточнили число людей, находившихся на борту вертолета, пропавшего в Ромненском округе. Их трое, пилот и два пассажира, говорится в сообщении пресс-службы.

Воздушное судно принадлежит лесозаготовительным службам. Сигнал о пропаже поступил с деляны в районе населенного пункта Амаранка. На месте уже работают спасатели.

Из Благовещенска выдвинулась оперативная группа. Поисково-спасательный отряд насчитывает 36 человек и 12 единиц техники, включая три снегохода и беспилотник.

Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее сообщалось, что на борту были четыре человека.

