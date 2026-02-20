Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На борту находились три человека. Главное о пропаже вертолета в Амурской области

Местность, где ведутся поиски, таежная и труднодоступная.

Источник: Аргументы и факты

Вертолет пропал в Ромненском районе в 130 км от села Амаранка в Амурской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • По данным следствия, 19 февраля вертолет вылетел с площадки, расположенной около 130 км от с. Амаранка Ромненского района Амурской области и направлялся в это же село.
  • Вертолет в предусмотренное время на связь не вышел, его местонахождение не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия.
  • По информации источника ТАСС, пропавший вертолет является частным и принадлежит лесозаготовительным службам. Модель вертолета — Robinson.
  • В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что на борту находились три человека: пилот и два пассажира — сотрудники правоохранительных органов, которые должны были вернуться с оперативно-разыскных мероприятий.
  • Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали о четырех находившихся на борту.

Поиски

  • В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России сообщили ТАСС, что местность, где ведутся поиски вертолета, таежная и труднодоступная.
  • Борт ищут в том числе с применением авиационной техники.
  • Для проведения поисково-спасательных работ из Благовещенска к месту происшествия следуют оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе 3 снегохода и 1 беспилотный летательный аппарат.
  • Облачность утром и ветер до 10 м/с ночью фиксировала метеостанция, которая находится почти в 20 км от села Амаранка, где пропал вертолет в Амурской области, сообщили ТАСС в Амургидрометцентре.

Расследование

  • Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).
  • Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.