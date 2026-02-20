На борту находились три человека. Главное о пропаже вертолета в Амурской области

Вертолет пропал в Ромненском районе в 130 км от села Амаранка в Амурской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- По данным следствия, 19 февраля вертолет вылетел с площадки, расположенной около 130 км от с. Амаранка Ромненского района Амурской области и направлялся в это же село.
- Вертолет в предусмотренное время на связь не вышел, его местонахождение не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия.
- По информации источника ТАСС, пропавший вертолет является частным и принадлежит лесозаготовительным службам. Модель вертолета — Robinson.
- В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что на борту находились три человека: пилот и два пассажира — сотрудники правоохранительных органов, которые должны были вернуться с оперативно-разыскных мероприятий.
- Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали о четырех находившихся на борту.
Поиски
- В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России сообщили ТАСС, что местность, где ведутся поиски вертолета, таежная и труднодоступная.
- Борт ищут в том числе с применением авиационной техники.
- Для проведения поисково-спасательных работ из Благовещенска к месту происшествия следуют оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе 3 снегохода и 1 беспилотный летательный аппарат.
- Облачность утром и ветер до 10 м/с ночью фиксировала метеостанция, которая находится почти в 20 км от села Амаранка, где пропал вертолет в Амурской области, сообщили ТАСС в Амургидрометцентре.
Расследование
- Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).
- Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.