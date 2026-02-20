Bloomberg: преемник Эпштейна согласился выплатить компенсацию его жертвам

Правопреемник скандально известного финансиста Джеффри Эпштейн и двое его соисполнителей согласились выплатить до 35 миллионов долларов для урегулирования оставшихся исков со стороны жертв насилия. Об этом сообщает Bloomberg.
Речь идет примерно о 40 женщинах, которые ранее не достигли соглашения о компенсациях. План урегулирования должен быть утвержден судьей в Нью-Йорке.
По данным агентства, новая выплата станет продолжением программы компенсаций: ранее 136 истцов получили в общей сложности 121 миллион долларов в рамках специального фонда помощи жертвам Эпштейна.
30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу. Всего было обнародовано более 3,5 миллиона файлов.
Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти стало самоубийство.
Ранее вскрылись детали участия экс-принца Эндрю в жестоких пытках над девочкой 6 лет.