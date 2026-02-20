Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: преемник Эпштейна согласился выплатить компенсацию его жертвам

Правопреемник скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна и два его соисполнителя согласились выплатить компенсации примерно 40 оставшимся жертвам насилия с его стороны.

Источник: Аргументы и факты

Правопреемник скандально известного финансиста Джеффри Эпштейн и двое его соисполнителей согласились выплатить до 35 миллионов долларов для урегулирования оставшихся исков со стороны жертв насилия. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет примерно о 40 женщинах, которые ранее не достигли соглашения о компенсациях. План урегулирования должен быть утвержден судьей в Нью-Йорке.

По данным агентства, новая выплата станет продолжением программы компенсаций: ранее 136 истцов получили в общей сложности 121 миллион долларов в рамках специального фонда помощи жертвам Эпштейна.

30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу. Всего было обнародовано более 3,5 миллиона файлов.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти стало самоубийство.

Ранее вскрылись детали участия экс-принца Эндрю в жестоких пытках над девочкой 6 лет.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше