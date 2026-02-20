Ричмонд
Двоих новосибирцев отправили в СИЗО на нападение на мужчину на кладбище

Под стражей они будут находиться два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Двоих жителей Куйбышева отправили под стражу на два месяца за разбойное нападение на мужчину на местном кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Все произошло 16 февраля около четырех часов утра. Тогда фигуранты в районе городского кладбища напали на мужчину.

— Применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, и используя в качестве оружия нож, нападавшие похитили денежные средства в размере 7 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе.

Под стражей фигуранты будут находиться до 16 апреля.