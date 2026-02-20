Shot: В разбившемся вертолете в Амурской области находились две женщины

В Амурской области разбился вертолет, на борту которого находились две женщины — сотрудницы МВД и Следственного комитета. Они направлялись на место происшествия, чтобы расследовать гибель человека на лесозаготовке. Об этом сообщает Shot.
По данным источников, на делянке рядом с селом Амаранка обнаружили обезглавленное тело одного из работников. Женщины вылетели на частном вертолете Robinson из Ромненского муниципального округа, чтобы выяснить, имело ли место убийство или произошел несчастный случай.
На обратном пути, примерно в 14 километрах от Амаранки, вертолет потерпел крушение. Место аварии до сих пор не установлено, продолжаются поисковые работы, передает Telegram-канал.
О происшествии стало известно утром 20 февраля: вертолет потерпел крушение в Амурской области из-за плохих погодных условий.
