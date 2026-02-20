Директор фирмы, осужденный за хищение 45 млн у завода, просит УДО в Новосибирске

В Новосибирске суд рассмотрит ходатайство об УДО бывшего гендиректора, осужденного за мошенничество в особо крупном размере. Збоев А. был приговорен к 4 годам 9 месяцам колонии за хищение 45 миллионов рублей у красноярского оборонного завода. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Приговор вынес Октябрьский райсуд Красноярска в апреле 2023 года, затем его скорректировала апелляция. Установлено, что Збоев поставил оборудование, не соответствующее условиям четырех контрактов. Ущерб предприятию превысил 45 миллионов рублей.
Сейчас осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении Первомайского района Новосибирска. Судебное заседание по его ходатайству назначено на 26 марта.