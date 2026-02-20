Спасатели вызволили собаку из ледяной ловушки в Таганрогском заливе

В Таганрогском заливе пес оказался в ловушке на отколовшейся льдине. Спасатели оперативно прибыли на место и освободили животное.
Льдина, на которой застрял пес, отделилась от берега и дрейфовала по заливу. Сотрудники ДПЧС Ростовской области добрались до нее от яхт-клуба.
Животное пришлось успокаивать и ловить, чтобы перевезти на сушу. Во время транспортировки один из спасателей поскользнулся на льдине и чуть не упал в воду, однако все участники спасательной операции благополучно вернулись на берег.
