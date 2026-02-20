Ричмонд
ФСБ заявила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Ставрополе

Силовики при попытке задержания ликвидировали мужчину, готовившего теракт в Ставрополе на День защитника Отечества. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что злоумышленник планировал устроить взрывы в здании филиала фонда «Защитники Отечества» и расположенном рядом сквере 23 февраля.

От кураторов он получил инструкцию по изготовлению взрывчатки, закупил комплектующие и спрятал в тайнике. 19 февраля он приступил к подготовке теракта и попытался забрать из схрона средства для сборки СВУ.

— При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет, — цитирует силовиков РИА Новости.

Также сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который занимался подготовкой теракта по заданию террористической организации, действующей под патронажем специальных служб Украины.

13 февраля сотрудники ФСБ также задержали в Крыму двух членов запрещенной в России организации. Во время конспиративных собраний они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.