ФСБ заявила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Ставрополе

Силовики при попытке задержания ликвидировали мужчину, готовившего теракт в Ставрополе на День защитника Отечества. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Уточняется, что злоумышленник планировал устроить взрывы в здании филиала фонда «Защитники Отечества» и расположенном рядом сквере 23 февраля.
От кураторов он получил инструкцию по изготовлению взрывчатки, закупил комплектующие и спрятал в тайнике. 19 февраля он приступил к подготовке теракта и попытался забрать из схрона средства для сборки СВУ.
— При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет, — цитирует силовиков РИА Новости.
Также сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который занимался подготовкой теракта по заданию террористической организации, действующей под патронажем специальных служб Украины.
13 февраля сотрудники ФСБ также задержали в Крыму двух членов запрещенной в России организации. Во время конспиративных собраний они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.