Жительницу Новосибирска осудили за получение выплат на нерожденного ребенка

Ее приговорили к условному сроку.

Источник: Комсомольская правда

48-летняя жительница Новосибирска получила 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 10 месяцев за мошенничество при получении социальных выплат. Она оформила пособия на нерожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В период с 1 ноября 2021 года по 2 ноября 2024 года подсудимая с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставила заведомо ложные сведения о факте рождения ребенка, на основании которых ей назначили единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, — добавили в пресс-службе.

Всего подсудимой было перечислено 423 тысячи рублей. Причиненный ущерб она возместила.