Жительницу Новосибирска осудили за получение выплат на нерожденного ребенка

— В период с 1 ноября 2021 года по 2 ноября 2024 года подсудимая с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставила заведомо ложные сведения о факте рождения ребенка, на основании которых ей назначили единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, — добавили в пресс-службе.