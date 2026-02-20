Сотрудницы МВД и СК с пропавшего Robinson летали расследовать смерть на лесозаготовке

В Амурской области разбился вертолёт, на борту которого находились две женщины — сотрудницы МВД и Следственного комитета. Они летели на место происшествия, чтобы разобраться в гибели человека на лесозаготовке, но сами стали жертвами трагедии. Об этом сообщает SHOT.