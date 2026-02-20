Ричмонд
Сотрудницы МВД и СК с пропавшего Robinson летали расследовать смерть на лесозаготовке

В Амурской области разбился вертолёт, на борту которого находились две женщины — сотрудницы МВД и Следственного комитета. Они летели на место происшествия, чтобы разобраться в гибели человека на лесозаготовке, но сами стали жертвами трагедии. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Как выяснилось, накануне на делянке неподалёку от села Амаранка обнаружили обезглавленное тело — предположительно, одного из работников. Из Ромненского муниципального округа на частном вертолёте Robinson вылетели две сотрудницы правоохранительных органов. Им предстояло установить, что случилось с погибшим: убийство или несчастный случай.

Однако на обратном пути их вертолёт потерпел крушение в 14 километрах от Амаранки. Точное место падения до сих пор не найдено — поисковые группы продолжают прочёсывать тайгу в надежде обнаружить обломки и выяснить судьбу женщин.

Ранее появилась информация о том, что в Амурской области бесследно пропал частный вертолёт. МЧС оперативно отреагировало на сигнал — спасательный отряд уже выдвинулся в район предполагаемого исчезновения и приступил к поисковым работам. На борту вертолёта были сотрудники полиции и СК. По факту пропажи воздушного судна возбуждено уголовное дело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.