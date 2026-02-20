Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Украинские войска атаковали Севастополь минувшей ночью беспилотниками, начиненными металлическими шариками, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщал, что в результате атаки ВСУ погиб 30-летний мужчина, ранена 90-летняя женщина.

«Сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, противник пытался атаковать город всю минувшую ночь, атаку отражали силы ПВО и Черноморского флота.

«В общей сложности сбито более 26 БПЛА», — подчеркнул губернатор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше