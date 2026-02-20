ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками

Ранее он сообщал, что в результате атаки ВСУ погиб 30-летний мужчина, ранена 90-летняя женщина.
«Сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, противник пытался атаковать город всю минувшую ночь, атаку отражали силы ПВО и Черноморского флота.
«В общей сложности сбито более 26 БПЛА», — подчеркнул губернатор.
