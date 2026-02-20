ФСБ предотвратила теракт на День защитника Отечества в Ставрополе

По данным спецслужбы, противоправную деятельность осуществлял россиянин, являющийся членом одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций. По заданию киевских спецслужб он планировал совершить теракт в период проведения массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.