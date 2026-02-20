ФСБ предотвратила теракт на День защитника Отечества в Ставрополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли подготовку террористического акта в Ставрополь. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным спецслужбы, противоправную деятельность осуществлял россиянин, являющийся членом одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций. По заданию киевских спецслужб он планировал совершить теракт в период проведения массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
Попытка задержания подозреваемого была предпринята в четверг, 19 февраля, в момент, когда он намеревался извлечь комплектующие для окончательной сборки самодельного взрывного устройства.
«При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших… нет», — сообщили в ЦОС ФСБ.
Накануне ФСБ пресекла попытку украинских диверсантов зайти в тыл российских штурмовиков. Спецслужбы ликвидировали семь диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Димитрова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
ФСБ России предотвратила теракт в офисе Фонда «Защитники Отечества».