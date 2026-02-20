Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт на День защитника Отечества в Ставрополе

По заданию СБУ россиянин планировал теракт в период проведения массовых мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли подготовку террористического акта в Ставрополь. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным спецслужбы, противоправную деятельность осуществлял россиянин, являющийся членом одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций. По заданию киевских спецслужб он планировал совершить теракт в период проведения массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Попытка задержания подозреваемого была предпринята в четверг, 19 февраля, в момент, когда он намеревался извлечь комплектующие для окончательной сборки самодельного взрывного устройства.

«При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших… нет», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Накануне ФСБ пресекла попытку украинских диверсантов зайти в тыл российских штурмовиков. Спецслужбы ликвидировали семь диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Димитрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

ФСБ России предотвратила теракт в офисе Фонда «Защитники Отечества».