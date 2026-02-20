Крупная сеть сбыта психотропов раскрыта в Минске

По его словам, затем милиционеры вышли на семерых закладчиков, которые забирали мастер-клады и распространяли разовые дозы. Среди них — трое иностранцев и четверо белорусов, в том числе две девушки. Все они сами являлись потребителями психотропов и проработали менее месяца.