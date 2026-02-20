Крупная сеть сбыта психотропов раскрыта в Минске

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Сотрудники столичного наркоконтроля выявили крупную сеть сбыта психотропов, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
По данным правоохранителей, сначала при силовой поддержке бойцов ОМОН был задержан 20-летний иностранец, который получал оптовые партии «товара» и фасовал для курьеров. В его съемной квартире обнаружено и изъято 3,5 килограмма мефедрона.
«Известно, что сам мужчина наркотики не употреблял, приехал в Беларусь для получения образования, но в начале февраля был отчислен из вуза», — сказал начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома Кирилл Беркозова.
По его словам, затем милиционеры вышли на семерых закладчиков, которые забирали мастер-клады и распространяли разовые дозы. Среди них — трое иностранцев и четверо белорусов, в том числе две девушки. Все они сами являлись потребителями психотропов и проработали менее месяца.
В МВД подчеркнули, что благодаря оперативным действиям милиции из оборота изъято свыше 15 тысяч доз наркотика.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.