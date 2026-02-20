Мужчина погиб при атаке ВСУ на Севастополь, ранена 90-летняя женщина

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, который во время атаки находился на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколов от сбитого БПЛА. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось», — говорится в сообщении.
Также пострадала 90-летняя женщина. На улице Федоровской ударной волной от сбитого БПЛА выбило стёкла в её квартире. У неё диагностированы поверхностные раны голени и глаза.
В Спасательной службе Севастополя сообщили о многочисленных повреждениях:
— на улице Маршала Крылова в двух многоквартирных домах выбиты стёкла в трёх квартирах;
— в переулке Ставковый повреждения получили 9 частных домовладений;
— на улице Федоровской крупный осколок сбитого БПЛА попал в торец дома, выбиты стёкла в трёх квартирах, повреждена газовая труба;
— на Бориса Михайлова обнаружены осколки беспилотника, повреждены несколько окон в многоквартирном доме;
— повреждено 11 автомобилей. Отмечается, что сбитые дроны были начинены поражающими металлическими шариками.
Губернатор уже поручил подсчитать ущерб и оперативно устранить повреждения в домах. Управляющие компании совместно с оперативными службами и муниципалитетами приступили к подомовому обходу. Жителей просят не приближаться к крупным частям сбитых беспилотников и в случае обнаружения сообщать по номеру 112.
Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолётного типа за минувшую ночь. Атака продолжалась с 23:00 мск 19 февраля до 07:00 мск 20 февраля. Наибольшее количество дронов — 57 — сбито над Брянской областью. Ещё 28 беспилотников уничтожены над акваторией Чёрного моря, 24 — над Азовским морем, 20 — над территорией Крыма, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.
