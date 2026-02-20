ВСУ атаковали Севастополь БПЛА, начиненными металлическими шариками

В ночь на пятницу украинские военные осуществили массированный налет на Севастополь с применением беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, дроны были снаряжены боевыми элементами в виде металлических шариков.
Ранее он пояснял, что подобные поражающие элементы срабатывают по принципу шрапнели: при подрыве боеприпаса они разлетаются с высокой скоростью, что многократно расширяет зону поражения и повышает риск причинения вреда людям и домам.
«Сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками», — отметил Развожаев. По его данным, в воздушном пространстве над городом и его окрестностями было уничтожено минимум 26 беспилотников.
Глава города уточнил, что в ходе продолжительного ночного обстрела, длившегося несколько часов, пострадали два человека — 90-летняя женщина и 30-летний мужчина. Последний скончался от полученных травм.
Развожаев добавил, что разрушения отмечены более чем в десяти жилых домах, также повреждены 11 автомобилей.
Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбила 149 украинских беспилотников над регионами РФ.