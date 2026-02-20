Тело 80-летней женщины нашли в морозилке частного дома в Британии

Правоохранители британского города Порткоул нашли в морозилке одного из местных домов тело 80-летней женщины, они задержали 60-летнего хозяина жилья, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Во вторник, 17 февраля, в 13:45 полиция Южного Уэльса прибыла по адресу Поплар-Кресент, Порткоул, после звонка о том, что женщине нужна помощь. На территории поместья была найдена мертвой 80-летняя женщина из Порткоула», — заявил представитель полиции.
По его словам, мужчину арестовали по подозрению в препятствовании законным похоронам, он находится под стражей.
Что произошло с женщиной, представитель раскрывать не стал, он подчеркнул, что пока идет расследование произошедшего.
Также неизвестно, кем приходились друг другу погибшая и задержанный.
