Смартфоны казахстанцев могут удаленно контролировать мошенники

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о мошеннической схеме: злоумышленники получают удаленный доступ к смартфонам казахстанцев через вредоносные приложения. Речь идет в основном об устройствах на базе Android.

Источник: Курсив

По данным ведомства, сейчас фиксируются случаи распространения вредоносного программного обеспечения, которое устанавливается на мобильные телефоны под разными предлогами. После установки такого приложения мошенники получают полный удаленный доступ к смартфону.

Это позволяет им похищать деньги со счетов, оформлять онлайн-кредиты, получать доступ к личным данным и переписке, а также блокировать телефон с требованием выкупа.

Заражение происходит несколькими способами. В МВД перечислили основные схемы:

рассылка фишинговых ссылок через мессенджеры и соцсети; поддельные мобильные приложения; вредоносные файлы под видом фото, видео или документов; сообщения якобы от госорганов, банков или служб доставки; звонки от имени различных организаций с предложением поучаствовать в акции или розыгрыше, для чего просят установить приложение.

В ведомстве советуют не устанавливать программы по просьбе посторонних, не сообщать коды из SMS, не переходить по сомнительным ссылкам и проверять, какие разрешения запрашивают приложения. Также рекомендуется использовать антивирус и подключить уведомления о банковских операциях.

Признаками заражения могут быть быстрая разрядка батареи, перегрев устройства и появление неизвестных приложений.

«При подозрении на заражение немедленно отключите интернет, свяжитесь с банком и обратитесь в правоохранительные органы. Будьте внимательны. Цифровая безопасность зависит от каждого из нас», — подчеркнули в МВД.

Ранее «Курсив» писал, как казахстанцы теряют деньги из-за фейковых инвестплатформ.