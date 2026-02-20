Смартфоны казахстанцев могут удаленно контролировать мошенники

По данным ведомства, сейчас фиксируются случаи распространения вредоносного программного обеспечения, которое устанавливается на мобильные телефоны под разными предлогами. После установки такого приложения мошенники получают полный удаленный доступ к смартфону.
Это позволяет им похищать деньги со счетов, оформлять онлайн-кредиты, получать доступ к личным данным и переписке, а также блокировать телефон с требованием выкупа.
Заражение происходит несколькими способами. В МВД перечислили основные схемы:
рассылка фишинговых ссылок через мессенджеры и соцсети; поддельные мобильные приложения; вредоносные файлы под видом фото, видео или документов; сообщения якобы от госорганов, банков или служб доставки; звонки от имени различных организаций с предложением поучаствовать в акции или розыгрыше, для чего просят установить приложение.
В ведомстве советуют не устанавливать программы по просьбе посторонних, не сообщать коды из SMS, не переходить по сомнительным ссылкам и проверять, какие разрешения запрашивают приложения. Также рекомендуется использовать антивирус и подключить уведомления о банковских операциях.
Признаками заражения могут быть быстрая разрядка батареи, перегрев устройства и появление неизвестных приложений.
«При подозрении на заражение немедленно отключите интернет, свяжитесь с банком и обратитесь в правоохранительные органы. Будьте внимательны. Цифровая безопасность зависит от каждого из нас», — подчеркнули в МВД.
Ранее «Курсив» писал, как казахстанцы теряют деньги из-за фейковых инвестплатформ.