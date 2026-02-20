Троих мужчин задержали за потасовку с оружием в центре Новосибирска

В Новосибирске полицейские задержали троих мужчин 29, 30 и 37 лет, подозреваемых в хулиганстве. Они устроили потасовку с оружием возле одного из развлекательных заведений на Красном проспекте. Инцидент произошел 22 ноября прошлого года. Тогда пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— При проведении обысков по местам проживания фигурантов сотрудники полиции обнаружили и изъяли два травматических оружия. Изъятое было направлено в ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области для проведения баллистической экспертизы, — добавили в пресс-службе.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержанных отправили под стражу. Сейчас правоохранители продолжают проводить комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц.