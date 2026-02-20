Троих мужчин задержали за потасовку с оружием в центре Новосибирска

В Новосибирске полицейские задержали троих мужчин 29, 30 и 37 лет, подозреваемых в хулиганстве. Они устроили потасовку с оружием возле одного из развлекательных заведений на Красном проспекте. Инцидент произошел 22 ноября прошлого года. Тогда пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.