Трое мужчин вынесли из магазина в Подмосковье 19 бутылок с алкоголем

Трое мужчин ограбили продуктовый магазин на Транспортном проезде в Химках. Они вынесли из торговой точки 19 бутылок со спиртным. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— В вечернее время трое злоумышленников зашли в продуктовый магазин на Транспортном проезде, сложили в рюкзаки 19 бутылок алкоголя и попытались вынести их мимо касс, не оплатив. Персонал торговой точки заметил происходящее и попытался остановить правонарушителей, но они скрылись с похищенным, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Двоих злоумышленников удалось задержать в Москве. В их отношении завели уголовное дело. Суд отправил фигурантов в СИЗО.
Ранее трое бывших зэков ограбили продуктовый магазин в Егорьевске. Молодые люди украли алкоголь и сок. Всех подозреваемых позднее задержали. В их отношении завели уголовное дело и заключили под стражу.