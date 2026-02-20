Трое мужчин вынесли из магазина в Подмосковье 19 бутылок с алкоголем

— В вечернее время трое злоумышленников зашли в продуктовый магазин на Транспортном проезде, сложили в рюкзаки 19 бутылок алкоголя и попытались вынести их мимо касс, не оплатив. Персонал торговой точки заметил происходящее и попытался остановить правонарушителей, но они скрылись с похищенным, — рассказали в Telegram-канале ведомства.