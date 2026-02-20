Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Lada и Chevrolet не поделили трассу на востоке Казахстана: погибли четыре человека

На автодороге республиканского значения Омск — Майкапшагай 19 февраля 2026 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай уточнили, что к ним поступило сообщение о ДТП в 15:25.

Прибывшие на место сотрудники предварительно установили, что на 867-м километре трассы, в районе села Салкын-Тобе, произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Chevrolet Cobalt.

«В результате ДТП погибли четыре человека, еще трое получили телесные повреждения».Пресс-служба ДП области Абай.

Теперь по данному факту начато досудебное расследование.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили стражи порядка.

18 февраля в Алматы дорожный конфликт и ДТП переросли в газовую атаку. Полиция города пообещала выяснить все обстоятельства произошедшего и призвала участников дорожного движения сохранять самообладание.