Lada и Chevrolet не поделили трассу на востоке Казахстана: погибли четыре человека

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай уточнили, что к ним поступило сообщение о ДТП в 15:25.
Прибывшие на место сотрудники предварительно установили, что на 867-м километре трассы, в районе села Салкын-Тобе, произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Chevrolet Cobalt.
«В результате ДТП погибли четыре человека, еще трое получили телесные повреждения».Пресс-служба ДП области Абай.
Теперь по данному факту начато досудебное расследование.
«Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили стражи порядка.
