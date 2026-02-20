Моряки попались на контрабанде алкоголя и сигарет во Владивостоке

Моряки приобретали товары в японских портах, а по прибытии во Владивосток пытались спрятать их от таможенного контроля. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде. Сотрудники ведомства напоминают, что наказание наступает, если стоимость груза превышает 100 тысяч рублей.