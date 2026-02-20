Ричмонд
Моряки попались на контрабанде алкоголя и сигарет во Владивостоке

Члены экипажей привезли из Японии нелегальный груз на 1,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В начале 2026 года таможенники Владивостока пресекли сразу четыре попытки незаконного ввоза товаров из Японии. Фигурантами уголовных дел стали российские моряки, которые пытались провезти в порт крупные партии алкоголя и сигарет.

Общая стоимость изъятого контрабандного груза превысила 1,6 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе дальневосточного таможенного управления, у членов экипажей различных судов изъяли более 40 литров алкогольной продукции и 172 блока сигарет (это более 34 тысяч штук).

Моряки приобретали товары в японских портах, а по прибытии во Владивосток пытались спрятать их от таможенного контроля. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде. Сотрудники ведомства напоминают, что наказание наступает, если стоимость груза превышает 100 тысяч рублей.

Подозреваемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Расследование уголовных дел продолжается.