Жертвы Эпштейна получат до 35 млн долларов компенсации

Около 40 женщин, подавших иски к покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну, достигли соглашения о выплате компенсаций с его правопреемником и двумя соучастниками. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Сумма урегулирования может составить до 35 млн долларов. Речь идет о закрытии всех оставшихся претензий со стороны группы истцов, которые ранее не заключили соглашение.
Предложенный план должен быть утвержден судьей федерального суда в Нью-Йорке. После этого он вступит в силу.
Как напоминает издание, ранее в рамках Программы компенсации жертвам Эпштейна выплаты получили 136 человек. Общая сумма тогда составила 121 млн долларов.
30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу. В открытый доступ было выложено более 3,5 млн файлов.
