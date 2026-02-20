Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жертвы Эпштейна получат до 35 млн долларов компенсации

Около 40 женщин, подавших иски к покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну, достигли соглашения о выплате компенсаций с его правопреемником и двумя соучастниками.

Около 40 женщин, подавших иски к покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну, достигли соглашения о выплате компенсаций с его правопреемником и двумя соучастниками. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сумма урегулирования может составить до 35 млн долларов. Речь идет о закрытии всех оставшихся претензий со стороны группы истцов, которые ранее не заключили соглашение.

Предложенный план должен быть утвержден судьей федерального суда в Нью-Йорке. После этого он вступит в силу.

Как напоминает издание, ранее в рамках Программы компенсации жертвам Эпштейна выплаты получили 136 человек. Общая сумма тогда составила 121 млн долларов.

30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу. В открытый доступ было выложено более 3,5 млн файлов.

Читайте также: Эпштейн добивался переговоров с Путиным по финансам.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше