Соцcети как ловушка: 10 фигурантов осуждены за финпирамиду в Шымкенте

Девять других подсудимых признаны виновными в пособничестве деятельности финансовой пирамиды и приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 7 лет. В отношении шести из них отбывание наказания отсрочено на три года. Подсудимому, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, наказание назначено условно с установлением пробационного контроля сроком на один год.