Бывшего тренера задержали за развратные действия с детьми в российском городе

Бывший тренер по фигурному катанию Константин Медовиков задержан в Новосибирске.

Бывший тренер по фигурному катанию Константин Медовиков задержан в Новосибирске. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте.

В апреле 2025 года в отношении Медовикова возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях с несовершеннолетними. Матери воспитанниц спортивного учреждения заявили, что тренер допускал неподобающее поведение, и обратились в правоохранительные органы.

В мэрии города сообщали, что за 11 лет работы в спортцентре официальных жалоб на тренера не поступало. По информации властей, он уволился в начале марта.

Часть родителей выступила в его поддержку. Представители родительского комитета обратились в органы опеки с просьбой проверить условия жизни дочери женщины, заявившей о нарушениях. Мать девочки называла обвинения в свой адрес необоснованными.

В начале июня 2025 года сообщалось, что возбуждение дела было признано незаконным.

В Федерации фигурного катания на коньках России заявляли, что следят за развитием ситуации.

