Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт на 23 февраля в Ставрополе

В Ставрополе пресечена попытка теракта в День защитника Отечества. Мужчина, готовивший взрывы по заданию украинских спецслужб, оказал сопротивление при задержании и был нейтрализован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ ликвидировали мужчину, действовавшего по заданию украинских спецслужб. Он готовил серию взрывов в Ставрополе в День защитника Отечества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Объектами атаки злоумышленника должны были стать ставропольский филиал фонда «Защитники Отечества», оказывающий поддержку участникам СВО, и расположенный рядом «Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга».

Личность подозреваемого установлена: им оказался россиянин, участник запрещенной террористической организации. По заданию украинских кураторов он приобрел компоненты для СВУ и оборудовал тайник. Диверсанта выследили 19 февраля при попытке забрать взрывчатку из схрона. Увидев оперативников, мужчина открыл огонь и был уничтожен в перестрелке.

Пострадавших среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов нет. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.