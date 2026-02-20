ФСБ предотвратила теракт на 23 февраля в Ставрополе

Сотрудники ФСБ ликвидировали мужчину, действовавшего по заданию украинских спецслужб. Он готовил серию взрывов в Ставрополе в День защитника Отечества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Объектами атаки злоумышленника должны были стать ставропольский филиал фонда «Защитники Отечества», оказывающий поддержку участникам СВО, и расположенный рядом «Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга».
Личность подозреваемого установлена: им оказался россиянин, участник запрещенной террористической организации. По заданию украинских кураторов он приобрел компоненты для СВУ и оборудовал тайник. Диверсанта выследили 19 февраля при попытке забрать взрывчатку из схрона. Увидев оперативников, мужчина открыл огонь и был уничтожен в перестрелке.
Пострадавших среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов нет. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.