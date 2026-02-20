В Омске работника завода осудили на 7 лет за коммерческий подкуп

В Омске работника завода приговорили к 7 годам лишения свободы за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. После оглашения приговора 41-летний виновный был взят под стражу в зале суда.
Установлено, что с сентября 2020 года по октябрь 2023 года бывший ведущий специалист отдела экономической безопасности крупного предприятия получил от заместителя директора одного из подрядчиков 362 тысячи рублей. Деньги были переданы за содействие при заключении договоров на работы, а также их беспрепятственную приемку.
«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, конфисковав в доход государства сумму коммерческого подкупа», — уточнили в ведомстве.