В Омске работника завода осудили на 7 лет за коммерческий подкуп

Установлено, что с сентября 2020 года по октябрь 2023 года бывший ведущий специалист отдела экономической безопасности крупного предприятия получил от заместителя директора одного из подрядчиков 362 тысячи рублей. Деньги были переданы за содействие при заключении договоров на работы, а также их беспрепятственную приемку.