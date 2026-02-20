Мошенники похищают деньги омичей через вредоносные приложения

Мошенники всё чаще похищают деньги через мобильные приложения. Жертвы сами устанавливают вредоносные программы на смартфоны — переходят по сомнительным ссылкам или скачивают файлы с непроверенных сайтов. В результате злоумышленники получают доступ к банковским счетам и оформляют кредиты на имя владельца телефона.
Как рассказал замначальника отдела управления по борьбе с киберпреступлениями регионального главка МВД Иван Пазуха, чаще всего речь идёт об АПК-файлах для устройств на Android.
«Функционал программ нацелен на перехват SMS-сообщений и push-уведомлений для подтверждения операций, доступа к аккаунтам. Эти программы рассылают себя всему вашему контакт-листу. При этом они работают скрытно от пользователя. Цель одна — совершить хищение с банковского счёта, оформить кредит в микрофинансовой организации либо оплатить дорогостоящую покупку в маркетплейсе в пользу мошенника», — пояснил Пазуха.
По его словам, такие приложения действуют незаметно. Они перехватывают коды подтверждения операций и могут использовать их для перевода денег, оформления займа или покупки товаров.
Специалисты советуют регулярно проверять установленные на телефоне программы. Для этого нужно зайти в настройки, открыть список приложений и посмотреть, какие из них вы не используете или которые появились без вашего ведома. Также стоит обратить внимание на сетевую активность: вредоносный софт активно генерирует интернет-трафик даже тогда, когда смартфон находится в режиме ожидания, сообщает ИА «Уральский меридиан».