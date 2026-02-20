Мошенники похищают деньги омичей через вредоносные приложения

Специалисты советуют регулярно проверять установленные на телефоне программы. Для этого нужно зайти в настройки, открыть список приложений и посмотреть, какие из них вы не используете или которые появились без вашего ведома. Также стоит обратить внимание на сетевую активность: вредоносный софт активно генерирует интернет-трафик даже тогда, когда смартфон находится в режиме ожидания, сообщает ИА «Уральский меридиан».