В Новосибирске водитель маршрутки № 45 ударил школьника из-за сбоя оплаты картой

В Заельцовском районе Новосибирска разгорелся конфликт между водителем маршрутного такси № 45 и 12-летним пассажиром. Инцидент произошел 18 февраля, когда мальчик направлялся в спортивную школу. Причиной агрессии стала техническая проблема при оплате проезда — позднее выяснилось, что деньги с карты все же списались.