В Новосибирске водитель маршрутки № 45 ударил школьника из-за сбоя оплаты картой

В Заельцовском районе Новосибирска разгорелся конфликт между водителем маршрутного такси № 45 и 12-летним пассажиром. Инцидент произошел 18 февраля, когда мальчик направлялся в спортивную школу. Причиной агрессии стала техническая проблема при оплате проезда — позднее выяснилось, что деньги с карты все же списались.
Мать пострадавшего ребенка рассказала, что сын сел в маршрутку на остановке «Александра Невского» и попытался расплатиться картой Сбербанка. Терминал выдал ошибку, сообщив о недостатке средств, сообщает паблик АСТ-54.
Школьник тут же связался с мамой по телефону и попросил пополнить баланс. Родительница перевела деньги, однако повторная попытка оплаты вновь оказалась неудачной.
Водитель потребовал от ребенка покинуть салон. Когда школьник отказался, мужчина зашел в салон и начал силой выталкивать его на улицу. Ситуацию разрешил один из пассажиров, который оплатил проезд мальчика.
«За это ему огромное человеческое спасибо. Но даже после этого водитель ударил ребенка в лицо», — рассказала женщина.
Мать признает, что сын мог спровоцировать конфликт своим отказом выйти, однако настаивает на недопустимости физической расправы со стороны взрослого человека.
Позже выяснилось, что оплата за проезд все же прошла — средства списались с карты школьника, несмотря на сообщение об ошибке терминала.
Родители зафиксировали побои у ребенка и обратились с заявлением в полицию.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обращения:
«18 февраля заявление в Отдел полиции № 3 “Заельцовский” УМВД России по городу Новосибирску поступало. Оно зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка».
ИА Сибинформ