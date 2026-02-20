ТАСС: на Кубани задержали главу департамента по делам казачества

«Руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Тарарыкин задержан сотрудниками УФСБ. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества (ч. 3 ст. 285 УК РФ)», — сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным правоохранительных органов, Тарарыкин склонял должностных лиц Кубанского войскового казачьего общества «к заключению с юрлицами (“Кубань-24”, “Кубанские новости”) договоров на 15 млн рублей по оказанию услуг на заведомо невыгодных для него условиях» за счет средств госпрограммы «Казачество Кубани». Для давления на общество использовался административный ресурс вице-губернатора региона Александра Агибалова, сообщил собеседник агентства.
По его словам, один из эпизодов связан с и.о. руководителя Казачьего кадетского корпуса в Динском районе Краснодарского края Иваном Безугловым, который заказал покушение на сотрудника УФСБ после опроса по этим обстоятельствам. Один из договоров, в частности, был заключен Безугловым под влиянием Тарарыкина в связи с чем в отношении Безуглова проводилась проверка.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности директора Казачьего кадетского корпуса в Динском районе арестован по обвинению в попытке организовать из-за неприязни избиение оперативного сотрудника УФСБ. Жертвой должен был стать оперативный сотрудник краевого управления ФСБ России. По предварительной версии следствия, мотивом стала неприязнь. Установлено, что в отношении фигуранта проводились оперативно-разыскные мероприятия, он решил нанять исполнителя, чтобы за 85 тыс. рублей сотрудника избили. В итоге о его планах стало известно правоохранителям, под их контролем была проведена инсценировка. Безуглов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.