В Перми при пожаре в квартире погиб человек

Житель Перми погиб в результате пожара в жилом доме в Индустриальном районе, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Информация о произошедшем 19 февраля пожаре в жилой пятиэтажке напротив ТРЦ «Планета» появилась в соцсетях и телеграм-каналах. На фото, снятом очевидцем из соседнего дома, видна работа пожарных: спецмашина и пожарная лестница, протянутая на балкон третьего этажа, откуда идёт дым и видны всполохи пламени.
В региональном управлении МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 13:08 19 февраля, на место выехали 13 пожарных и 3 единицы техники. Уже в 13:17 огонь был потушен, но, к сожалению, успел погибнуть человек.
Площадь пожара в квартире составила 15 квадратных метров. Кроме погибшего, никто не пострадал.