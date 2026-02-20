Ричмонд
В Перми при пожаре в квартире погиб человек

Возгорание произошло в жилой пятиэтажке напротив ТРЦ «Планета».

Источник: Сообщество "ЧП ДТП Пермь"

Житель Перми погиб в результате пожара в жилом доме в Индустриальном районе, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Информация о произошедшем 19 февраля пожаре в жилой пятиэтажке напротив ТРЦ «Планета» появилась в соцсетях и телеграм-каналах. На фото, снятом очевидцем из соседнего дома, видна работа пожарных: спецмашина и пожарная лестница, протянутая на балкон третьего этажа, откуда идёт дым и видны всполохи пламени.

В региональном управлении МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 13:08 19 февраля, на место выехали 13 пожарных и 3 единицы техники. Уже в 13:17 огонь был потушен, но, к сожалению, успел погибнуть человек.

Площадь пожара в квартире составила 15 квадратных метров. Кроме погибшего, никто не пострадал.