Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца

На Урале женщину оправдали по делу об убийстве отца, найденного с 27 ранениями.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Тавдинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталье Сальниковой по делу об убийства ее отца, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Вечером 12 мая 2025 года женщина, выпив спиртное, уснула в своей комнате, а когда проснулась, обнаружила в соседней комнате тело своего отца с 27 ножевыми ранениями. Она побежала к соседям, которые вызвали и полицию, и «скорую». Против Сальниковой возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие полагало, что она поругалась с родственником и расправилась с ним.

По данным суда, в момент, когда женщина пошла спать, в квартире кроме нее никого не было, отец сидел на лавочке у подъезда, а дверь квартиры не была заперта. Допрошенные свидетели заявили, что последние несколько лет между фигуранткой и ее отцом не было разногласий. В итоге суд пришел к выводу, что сторона обвинения не представила убедительных доказательств ее вины.

«Тавдинский районный суд полностью оправдал Наталью Сальникову по предъявленному обвинению и признал за ней право на реабилитацию, то есть на возмещение вреда, причиненного в связи с уголовным преследованием», — рассказали в пресс-службе.