На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца

По данным суда, в момент, когда женщина пошла спать, в квартире кроме нее никого не было, отец сидел на лавочке у подъезда, а дверь квартиры не была заперта. Допрошенные свидетели заявили, что последние несколько лет между фигуранткой и ее отцом не было разногласий. В итоге суд пришел к выводу, что сторона обвинения не представила убедительных доказательств ее вины.