Утро на юге России началось с задержания двух чиновников

«Сотрудники УФСБ задержали главу департамента по делам казачества Александра Тарарыкина», — следует из официального заявления.
Говорится о том, что он может быть причастен к махинациям на 12 миллионов рублей.
Одновременно с этим стало известно, что мог быть задержан бывший глава департамента по делам губернатора Севастополя Юрия Клепче, которого две недели назад губернатор Михаил Развожаев назначил директором государственной компании «Севастопольстройпроект», — получившей два миллиарда на реконструкцию исторического бульвара.