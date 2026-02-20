Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утро на юге России началось с задержания двух чиновников

КРАСНОДАР, 20 февраля, ФедералПресс. В Краснодарском крае и Севастополе задержали по одному чиновнику.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники УФСБ задержали главу департамента по делам казачества Александра Тарарыкина», — следует из официального заявления.

Говорится о том, что он может быть причастен к махинациям на 12 миллионов рублей.

Одновременно с этим стало известно, что мог быть задержан бывший глава департамента по делам губернатора Севастополя Юрия Клепче, которого две недели назад губернатор Михаил Развожаев назначил директором государственной компании «Севастопольстройпроект», — получившей два миллиарда на реконструкцию исторического бульвара.