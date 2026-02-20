Утро на юге России началось с задержания двух чиновников

Одновременно с этим стало известно, что мог быть задержан бывший глава департамента по делам губернатора Севастополя Юрия Клепче, которого две недели назад губернатор Михаил Развожаев назначил директором государственной компании «Севастопольстройпроект», — получившей два миллиарда на реконструкцию исторического бульвара.