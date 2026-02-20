Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич попал под локомотив и получил тяжелые травмы

ЧП произошло на железнодорожном вокзале.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная полиция Сибири сообщила о ЧП, случившимся сегодня на станции Омск-Пассажирский. Под локомотив попал человек.

По данным ведомства, мужчина не заметил приближающийся маневровый состав и попал под поезд. С тяжелыми травмами рук и ног пострадавшего доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что пострадавший грубо нарушил правила безопасности. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не убедился, что путь свободен от приближающегося локомотива.

В связи с ЧП транспортные полицейские напомнили: переходить железную дорогу нужно только по пешеходным переходам или настилам, переходить пути запрещено, если расстояние до приближающегося поезда составляет менее четырехсот метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двое госпитализированы с тяжелыми травмами после ДТП с автобусом под Омском.