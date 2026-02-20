Омич попал под локомотив и получил тяжелые травмы

Транспортная полиция Сибири сообщила о ЧП, случившимся сегодня на станции Омск-Пассажирский. Под локомотив попал человек.
По данным ведомства, мужчина не заметил приближающийся маневровый состав и попал под поезд. С тяжелыми травмами рук и ног пострадавшего доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что пострадавший грубо нарушил правила безопасности. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не убедился, что путь свободен от приближающегося локомотива.
В связи с ЧП транспортные полицейские напомнили: переходить железную дорогу нужно только по пешеходным переходам или настилам, переходить пути запрещено, если расстояние до приближающегося поезда составляет менее четырехсот метров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Двое госпитализированы с тяжелыми травмами после ДТП с автобусом под Омском.