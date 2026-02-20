Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребёнок, раненный при нападении в школе в Прикамье, пришёл в сознание

Его состояние стабильно.

Источник: Минздрав Пермского края

Мальчик, получивший ножевые ранения при нападении в школе в Александровске, пришёл в сознание, сообщила глава Министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

По словам министра, сейчас ребёнку проводят контрольные исследования. Его состояние стабильно, он находится под круглосуточным медицинским наблюдением, и его состоянию здоровья уже ничего не угрожает.

Напомним, сразу после ЧП семиклассника с ножевыми ранениями доставили из Александровска в Березники — в Краевую больницу имени Вагнера, где бригада хирургов вместе с прибывшими из Перми коллегами провела длительную и сложную операцию.

«Отмечу, что ножевые травмы представляют особую сложность — необходимо локализовать ранения, остановить кровотечение, — объяснила Анастасия Крутень. — Почти 4 часа наши врачи боролись за жизнь ребенка, специалистам удалось стабилизировать состояние пострадавшего».

После операции медики приняли решение об эвакуации пациента в Пермь: состояние ребёнка это позволяло. Мальчика доставили в столицу региона бортом санавиации и госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу.

Министр здравоохранения Прикамья поблагодарила всех врачей, фельдшеров, медсестёр и медбратьев, которые принимали участие в спасательной операции.