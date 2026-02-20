Компании из Усть-Кута заплатят более 20 млн рублей за использование лесов

Компании из Усть-Кута заплатят более 20 миллионов рублей за использование лесов. В 2025 году несколько коммерческих организаций арендовали участки у лесничества, но не выплачивали платежи в полном объёме. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Приангарья.
— В результате перед федеральным и региональным бюджетами образовалась задолженность более 20 млн рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Надзорное ведомство потребовало от руководителей компаний устранить нарушения. Благодаря вмешательству все долги по обязательным платежам были погашены.
