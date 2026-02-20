В Ростове мужчину осудили на 16 лет за передачу банковских карт террористам

По данным следствия, в 2018 году мужчина впервые за ежемесячную плату одолжил свою банковскую карту знакомому, якобы для сбора средств на благотворительность. Позже, с апреля по июнь 2021 года, на две переданные карты было перечислено 264,2 тысячи рублей.