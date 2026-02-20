В Ростове мужчину осудили на 16 лет за передачу банковских карт террористам

В Ростове-на-Дону мужчина получил длительный срок заключения за то, что разрешил использовать свою банковскую карту для финансирования терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным следствия, в 2018 году мужчина впервые за ежемесячную плату одолжил свою банковскую карту знакомому, якобы для сбора средств на благотворительность. Позже, с апреля по июнь 2021 года, на две переданные карты было перечислено 264,2 тысячи рублей.
В ходе следствия выяснилось, что с 2021 года нарушитель знал, для чего используются его счета, но не закрыл их для незаконных финансовых операций.
В Южном окружном военном суде подсудимого признали виновным (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и назначили ему 16 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Отметим, указанный приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
