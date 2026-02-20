Астраханская экс-замминистра ЖКХ инсценировала смерть и 13 лет скрывалась от следствия

В 2012 году Ступину приговорили к семи годам колонии за махинации в особо крупном размере. Не желая отправляться за решетку, женщина пустилась в бега. Сначала она скрывалась в Татарстане, а затем, увидев сообщение о погибшей в Новосибирской области женщине, внешне похожей на нее, фигурантка отправила туда своего мужа. Супруг опознал в погибшей свою жену, что позволило официально зафиксировать «смерть» экс-чиновницы и прекратить ее розыск.