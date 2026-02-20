Астраханская экс-замминистра ЖКХ инсценировала смерть и 13 лет скрывалась от следствия

Следователи раскрыли инсценировку гибели бывшей высокопоставленной чиновницы. Занимавшая пост первого замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина была официально признана умершей, но на самом деле более десятилетия скрывалась от тюремного срока. Обман вскрылся в ходе расследования дела об убийстве двух человек в 2010 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
В 2012 году Ступину приговорили к семи годам колонии за махинации в особо крупном размере. Не желая отправляться за решетку, женщина пустилась в бега. Сначала она скрывалась в Татарстане, а затем, увидев сообщение о погибшей в Новосибирской области женщине, внешне похожей на нее, фигурантка отправила туда своего мужа. Супруг опознал в погибшей свою жену, что позволило официально зафиксировать «смерть» экс-чиновницы и прекратить ее розыск.
Правда вскрылась случайно, когда правоохранители расследовали убийство двух человек, связанных с махинациями в ЖКХ. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что бывшая замминистра жива.
В СК подчеркнули, что к самим убийствам Ступина отношения не имеет. Однако сейчас проверяется причастность к этому преступлению бывшего министра ЖКХ региона.
Марианну Ступину уже отправили в исправительную колонию для отбывания того самого наказания, от которого она скрывалась 13 лет. Кроме того, решается вопрос о квалификации действий супругов по факту инсценировки смерти.