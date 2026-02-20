Ричмонд
В МВД пояснили причину скопления людей в форме в центре Волгограда

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения.

Источник: РИА "Новости"

Волгоградцы обсуждают в соцсетях встревожившее их событие — в Центральном и Ворошиловском районах областного центра с утра 20 февраля наблюдается скопление людей в полицейской форме.

В пресс-службе правоохранительного ведомства поясняют: в городе идут плановые учения. Их цель — отработать действия сотрудников при различных ситуациях.

«Просьба к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения — они связаны с отработкой задач учения. Не поддавайтесь ложным слухам и домыслам», — обращаются к волгоградцам и гостям города в региональном ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали водителя после разборок у бизнес-центра «Меркурий».