В МВД пояснили причину скопления людей в форме в центре Волгограда

Волгоградцы обсуждают в соцсетях встревожившее их событие — в Центральном и Ворошиловском районах областного центра с утра 20 февраля наблюдается скопление людей в полицейской форме.
В пресс-службе правоохранительного ведомства поясняют: в городе идут плановые учения. Их цель — отработать действия сотрудников при различных ситуациях.
«Просьба к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения — они связаны с отработкой задач учения. Не поддавайтесь ложным слухам и домыслам», — обращаются к волгоградцам и гостям города в региональном ГУ МВД.
