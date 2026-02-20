Ричмонд
Младенец в Симферопольском роддоме умер от синегнойной палочки

У недоношенных малышей мало шансов справиться с такой опасной инфекцией.

Источник: Комсомольская правда

В симферопольском перинатальном центре ребенок умер через два дня после рождения. Причиной стала инфекция, вызванная бактерией синегнойной палочки.

Мама погибшего мальчика Виктория Татуревич рассказала, что во время беременности регулярно сдавала анализы и проходила все необходимые обследования. Однако малыш решил появиться на свет раньше срока. На 32-й неделе у неё преждевременно отошли околоплодные воды.

— В перинатальном центре поставили диагноз «маловодие». Сынишка замер, практически перестал шевелиться. Плохо было и мне — озноб, жуткая головная боль. Но врачи отмахивались от моих жалоб: мол, волноваться не о чем, да и беременность лучше доносить — всего-то несколько недель осталось. И когда рано утром 22 ноября начались схватки, назначили спазмолитик.

По словам крымчанки, в 6 утра у ребенка появились признаки тяжелой гипоксии плода. Датчик показал сердцебиение 180−190 ударов в минуту. Младенец задыхался, судя по зеленому цвету околоплодных вод. Однако кесарево сечение сделали только в полдень. Когда малыш появился на свет, он не закричал. Врачи сказали, что его легкие не раскрылись и его подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.

Через два дня мальчик скончался. Основными причинами смерти стали сепсис и асфиксия.

— Мишку после рождения заразили синегнойной палочкой. У недоношенных мало шансов справиться с такой серьезной инфекцией.

Крымчанка и сама чудом осталась жива, после родов врачи не давали положительных прогнозов.