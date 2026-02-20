Младенец в Симферопольском роддоме умер от синегнойной палочки

По словам крымчанки, в 6 утра у ребенка появились признаки тяжелой гипоксии плода. Датчик показал сердцебиение 180−190 ударов в минуту. Младенец задыхался, судя по зеленому цвету околоплодных вод. Однако кесарево сечение сделали только в полдень. Когда малыш появился на свет, он не закричал. Врачи сказали, что его легкие не раскрылись и его подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.