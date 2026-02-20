Ричмонд
Мужчина задержан после попытки ограбить девушку на станции метро «Новаторская»

Мужчина задержан после попытки ограбления пассажирки метро на станции «Новаторская». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«25-летний приезжий попытался похитить телефон у пассажирки. Все произошло на станции метро “Новаторская”. Злоумышленник увидел в вагоне поезда девушку, в руке у которой был телефон. Тогда он решил его похитить и начал вырывать гаджет, вытолкнул девушку на платформу, где повалил. Пострадавшая оказала активное сопротивление, ей на помощь подоспели другие пассажиры. Фигуранта удалось задержать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечение мужчины к уголовной ответственности за покушение на грабеж (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ) находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.