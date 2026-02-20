Мошенник обманул мошенника: Курьер, забравший у пенсионера 1,6 млн, сам остался без денег

Мошенника, который забрал у 72-летнего пенсионера из Алтайского края 1,6 миллиона рублей, обманули его же «коллеги»-аферисты. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Пожилого мужчину развели по классической схеме: звонившие представились сотрудниками госбезопасности и Росфинмониторинга, убедили срочно снять все сбережения и передать курьеру для отправки за границу. Пенсионер послушался, отдал деньги, а потом понял, что его обманули, и пошел в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили курьера. Его задержали в Новосибирске и доставили в Рубцовск. На допросе 19-летний подозреваемый рассказал, что работодатели пообещали ему десять процентов от полученной обманом суммы — 160 тысяч рублей. Но после того как он перевел деньги, кураторы просто исчезли. Никакого вознаграждения курьер не получил.
Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд отправил участника мошеннической схемы под стражу. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
