Мошенник обманул мошенника: Курьер, забравший у пенсионера 1,6 млн, сам остался без денег

Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили курьера. Его задержали в Новосибирске и доставили в Рубцовск. На допросе 19-летний подозреваемый рассказал, что работодатели пообещали ему десять процентов от полученной обманом суммы — 160 тысяч рублей. Но после того как он перевел деньги, кураторы просто исчезли. Никакого вознаграждения курьер не получил.