«Ехал более 180 км/ч и отвлекался». Прокуратура: виновник ДТП по дороге в Нацаэропорт, в котором погибла семья из четырех человек, попросил о меньшем сроке

В Генеральной прокуратуре сказали, что виновник ДТП под Минском, в котором погибла семья из четырех человек, попросил снизить ему срок заключения.
Жесткая авария произошла 28 июня 2025 года на трассе М-2, направлением из Минска в Национальный аэропорт. Около 05.05 пьяный мужчина за рулем «Мерседес-Бенц» ехал по трассе 182 километра в час. Он отвлекся на разговор с пассажиром и выехал из крайней левой на соседнюю правую полосу движения, столкнувшись с ехавшим впереди попутным такси «Шкода-Рапид».
В аварии водитель «Шкоды» получил менее тяжкие телесные повреждения. А пассажиры такси, семья из четырех человек, скончались на месте. Погибшие были гражданами России.
Приговор виновнику ДТП вынесли 11 декабря 2025-го. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек (ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси), и приговорили к 10 годам заключения, лишив права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на 8 лет.
Водитель был пьяным, ехал 180 км/ч и отвлекался. Фото: архив МВД.
При этом защита посчитала наказание чрезмерно суровым и попросила снизить срок заклчюения. Судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
А еще СК показал видео ночного угона двух авто в Малорите.
Кроме того, СК раскрыл преступную схему иностранного представительства, вернув 60 миллионов рублей в бюджет: «Видимость законной деятельности».