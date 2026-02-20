«Ехал более 180 км/ч и отвлекался». Прокуратура: виновник ДТП по дороге в Нацаэропорт, в котором погибла семья из четырех человек, попросил о меньшем сроке

Жесткая авария произошла 28 июня 2025 года на трассе М-2, направлением из Минска в Национальный аэропорт. Около 05.05 пьяный мужчина за рулем «Мерседес-Бенц» ехал по трассе 182 километра в час. Он отвлекся на разговор с пассажиром и выехал из крайней левой на соседнюю правую полосу движения, столкнувшись с ехавшим впереди попутным такси «Шкода-Рапид».