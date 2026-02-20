Пенсионерка из Гомеля закопала 125 тысяч рублей в снегу по указке мошенников

В Первомайское РУВД Минска обратилась 78‑летняя женщина: на ее домашний телефон позвонили лжесотрудники поликлиники под предлогом «замены медицинских карточек».
«Мне позвонили из поликлиники для перерегистрации медицинской карты, сказали, что для этого им надо сообщить номер моего пенсионного удостоверения и номер мобильного телефона. Когда я это все сделала, они отключились», — рассказала пенсионерка правоохранителям.
После этого с женщиной связались якобы сотрудники правоохранительных органов. Они заявили, что от ее имени будто проводятся незаконные финансовые операции, и потребовали «задекларировать» все сбережения, чтобы избежать уголовной ответственности. Пенсионерка передала прибывшему курьеру более 125 тысяч рублей.
Курьером оказалась 67‑летняя жительница Гомеля — она также стала жертвой мошенников.
«Угрожая уголовным преследованием, аферисты убедили женщину приехать в Минск, забрать деньги и закопать их в сугробе», — рассказал старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Марк Жданов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются другие участники преступной схемы.
Ранее похожий случай произошел в январе. Курьер оставил «сюрприз под елкой» в столичном парке на сумму более 20 тысяч рублей, полученных от жертв телефонных мошенников. Было возбуждено уголовное дело за мошенничество.