Пенсионерка из Гомеля закопала 125 тысяч рублей в снегу по указке мошенников

«Мне позвонили из поликлиники для перерегистрации медицинской карты, сказали, что для этого им надо сообщить номер моего пенсионного удостоверения и номер мобильного телефона. Когда я это все сделала, они отключились», — рассказала пенсионерка правоохранителям.