Нижегородец с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре

Пациент с инфарктом сломал нос медсестре Окского межрайонного медцентра в Нижегородской области. Об этом сообщает в телеграм-канале «Бокал прессека» со ссылкой на председателя Профсоюза работников здравоохранения региона Василия Приказнова.
Как выяснилось, мужчина поступил в медучреждение ночью и в реанимации напал на дежурный медперсонал В результате у медсестры диагностирован перлом носа, у врача — ушибы разной степени тяжести.
По словам Василия Приказнова, оба медика состоят в профсоюзе и получат полагающиеся выплаты на лечение и реабилитацию.
Ранее сообщалось, что нижегородских медиков хотят оснастить камерами видеофиксации.