Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре

Он напал на медиков в реанимации.

Источник: Время

Пациент с инфарктом сломал нос медсестре Окского межрайонного медцентра в Нижегородской области. Об этом сообщает в телеграм-канале «Бокал прессека» со ссылкой на председателя Профсоюза работников здравоохранения региона Василия Приказнова.

Как выяснилось, мужчина поступил в медучреждение ночью и в реанимации напал на дежурный медперсонал В результате у медсестры диагностирован перлом носа, у врача — ушибы разной степени тяжести.

По словам Василия Приказнова, оба медика состоят в профсоюзе и получат полагающиеся выплаты на лечение и реабилитацию.

Ранее сообщалось, что нижегородских медиков хотят оснастить камерами видеофиксации.